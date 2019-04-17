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Тренер "Ювентуса" не будет покидать клуб после вылета из ЛЧ

Новости » Спорт    17.04.2019 - 10:20
Тренер "Ювентуса" не будет покидать клуб после вылета из ЛЧ
Фото: Массимилиано Аллегри (juventus.com)

Итальянец снова попробует свои силы в следующем сезоне

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал свое будущее в клубе после поражения в четвертьфинальном матче от "Аякса" (1:2) и вылета из Лиги чемпионов. Наставника цитирует официальный сайт туринского клуба.

"Футбол жесток, когда пропускаешь случайный гол, и в тебя вселяется страх. Во втором тайме мы растянулись, хотя должны были сыграть по-другому. "Аякс" полностью заслужил этот результат и выход в полуфинал. Я сказал президенту клуба, что остаюсь. Мы сядем с руководством и подумаем о будущем команды", - сказал специалист.

Отметим, ранее сообщалось, что Аллегри покинет клуб после завершения чемпионата по собственному желанию.

Напомним, после ничьей в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, "Ювентус" уступил "Аяксу" в ответном матче и завершил выступление в турнире. 

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