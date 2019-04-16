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"Аякс" выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов

Новости » Спорт    16.04.2019 - 23:57
"Аякс" выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов
Фото: "Ювентус" - "Аякс" (twitter.com/AFCAjax)

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Амстердамский "Аякс" выбил туринский "Ювентус" из Лиги чемпионов сезона 2018/19. Ответный четвертьфинальный поединок, который состоялся в Турине на стадионе "Альянц", завершился со счетом 2:1.

Счет был открыт на 28 минуте. Криштиану Роналду замкнул подачу с углового, которую выполнил Миралем Пьянич. Через несколько минут равновесие восстановил Донни ван де Бек. Результативной передачей в этом эпизоде отметился Хаким Зиеш. Победу "Аяксу" принес Матейс де Лигт, отличившийся после навеса с углового в исполнении Лассе Шоне.

Напомним, что в первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1. Таким образом, "Аякс" проходит в полуфинал, где сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм Хотспур" (первый матч - 0:1).

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