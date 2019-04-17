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Тренер "Ювентуса" не покидатиме клуб після вильоту з ЛЧ

Новини » Спорт    17.04.2019 - 10:20
Тренер "Ювентуса" не покидатиме клуб після вильоту з ЛЧ
Фото: Массіміліано Аллегрі (juventus.com)

Італієць знову спробує свої сили в наступному сезоні

Головний тренер "Ювентуса" Массіміліано Аллегрі прокоментував своє майбутнє в клубі після поразки у чвертьфінальному матчі від "Аякса" (1:2) і вильоту з Ліги чемпіонів. Наставника цитує офіційний сайт туринського клубу.

"Футбол жорстокий, коли пропускаєш випадковий гол, і в тебе вселяється страх. У другому таймі ми розтягнулися, хоча повинні були зіграти по-іншому." Аякс "повністю заслужив цей результат і вихід в півфінал. Я сказав президенту клубу, що залишаюся. Ми сядемо з керівництвом і подумаємо про майбутнє команди", - сказав фахівець.

Відзначимо, раніше повідомлялося, що Аллегрі покине клуб після завершення чемпіонату за власним бажанням.

Нагадаємо, після нічиєї в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів, "Ювентус" поступився "Аяксу" у матчі-відповіді і завершив виступ в турнірі.

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