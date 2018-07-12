Тренер сборной России советовался с Шевченко перед стартовым матчем ЧМ-2018

Новости Чемпионат мира по футболу 2018 12.07.2018 - 22:08
Фото: Андрей Шевченко (УНИАН/Кравс Евгений)
Фото: Андрей Шевченко (УНИАН/Кравс Евгений)

В итоге россияне разгромили соперника со счетом 5:0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что наставник украинской национальной команды Андрей Шевченко помог ему советом перед стартовым матчем группового этапа ЧМ-2018 против Саудовской Аравии. Об этом пишет издание "Спорт-Экспресс".

"Хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко, который помог нам советом. Сборная Украины играла товарищеский матч с Саудовской Аравией, мы потом созвонились, и он рассказал мне некоторые нюансы действий аравийцев, которые нам очень пригодились при подготовке к матчу", - рассказал Черчесов.

В матче-открытии чемпионата мира-2018, который состоялся 14 июня, сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Напомним, в марте украинская команда в товарищеском матче сыграла вничью с участником чемпионата мира 2018 года Саудовской Аравии - 1:1.

Сборная Украины не смогла квалифицироваться на ЧМ-2018, заняв 3 место в отборочной группе.

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Теги:  Андрей Шевченко,  ЧМ-2018,  Саудовская Аравия,  тренер,  Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС