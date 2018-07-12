Тренер сборной России советовался с Шевченко перед стартовым матчем ЧМ-2018

В итоге россияне разгромили соперника со счетом 5:0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что наставник украинской национальной команды Андрей Шевченко помог ему советом перед стартовым матчем группового этапа ЧМ-2018 против Саудовской Аравии. Об этом пишет издание "Спорт-Экспресс".

"Хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко, который помог нам советом. Сборная Украины играла товарищеский матч с Саудовской Аравией, мы потом созвонились, и он рассказал мне некоторые нюансы действий аравийцев, которые нам очень пригодились при подготовке к матчу", - рассказал Черчесов.

В матче-открытии чемпионата мира-2018, который состоялся 14 июня, сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Напомним, в марте украинская команда в товарищеском матче сыграла вничью с участником чемпионата мира 2018 года Саудовской Аравии - 1:1.

Сборная Украины не смогла квалифицироваться на ЧМ-2018, заняв 3 место в отборочной группе.