Тренер збірної Росії радився з Шевченком перед стартовим матчем ЧС-2018

У підсумку росіяни розгромили суперника з рахунком 5:0

Головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов заявив, що наставник української національної команди Андрій Шевченко допоміг йому порадою перед стартовим матчем групового етапу ЧС-2018 проти Саудівської Аравії. Про це пише видання "Спорт-Експрес".

"Хотів би подякувати Андрію Шевченку, який допоміг нам порадою. Збірна України грала товариський матч з Саудівською Аравією, ми потім зателефонували, і він розповів мені деякі нюанси дій аравійців, які нам стали дуже в нагоді під час підготовки до матчу", - розповів Черчесов.

У матчі-відкритті чемпіонату світу-2018, який відбувся 14 червня, збірна Росії розгромила команду Саудівської Аравії з рахунком 5:0.

Нагадаємо, в березні українська команда в товариському матчі зіграла внічию з учасником чемпіонату світу 2018 року Саудівської Аравії - 1:1.

Збірна України не змогла кваліфікуватися на ЧС-2018, посівши 3 місце у відбірковій групі.

