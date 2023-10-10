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Тренер-іноземець за любов до Путіна поплатився роботою в Естонії

Фото: Владімір Йовановіч втратив роботу через підтримку президента РФ (facebook.com/viimsifutsal)
Автор: Антон Федорців

Сербський фахівець Владімір Йовановіч, який працював із футзальним "Віймсі", став безробітним через привітання президента РФ Володимира Путіна з днем народження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook клубу.

Естонський гранд попрощався з балканцем із сентиментами до лідера держави-агресора. Керівництво "Віймсі" фактично миттєво відреагувало на вітання серба.

"За згодою сторін від сьогодні завершився контракт із нашим тренером Владіміром Йовановічем. Невдовзі повідомимо, хто обійме посаду головного тренера в команді. Владі, дякуємо за проведений із нами час", – ідеться в заяві клубу.

7 жовтня Йовановіч вирішив привітати Путіна з днем народження. Він зробив спеціальний вітальний допис у соцмережах. "Живи довго, тезко. Серби та росіяни брати навіки", – заявив тренер.

Вчинок Йовановіча та рішення звільнити його з посади прокоментував керівник "Віймсі" Андрій Головін. Він переконаний, що в час війни РФ проти України клуб не може дозволити таку поведінку головного тренера команди. Сам серб спробував виправдатися, що не думав про політичне підґрунтя допису.

До слова, раніше футзальна збірна України розтрощила Сербію у відборі до ЧС-2024.

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Володимир Путін