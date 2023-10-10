Тренер-иностранец за любовь к Путину поплатился работой в Эстонии

Эстонский гранд попрощался с балканцем с сантиментами лидеру государства-агрессора. Руководство "Виймси" фактически мгновенно отреагировало на поздравление серба.

"По соглашению сторон закончен контракт с сегодняшнего дня с нашим тренером Владимиром Йовановичем. В ближайшее время сообщим кто займёт пост главного тренера в команде. Влади, спасибо за время проведенное с нами", – говорится в заявлении клуба.

7 октября Йованович решил поздравить Путина с днем рождения. Он сделал специальное поздравительное сообщение в соцсетях. "Живи долго, тезка. Сербы и россияне братья навеки", – заявил тренер.

Поступок Йовановича и решение освободить его от должности прокомментировал руководитель "Виймси" Андрей Головин. Он убежден, что во время войны РФ против Украины клуб не может позволить такое поведение главного тренера команды. Сам серб попытался оправдаться, что не думал о политической подоплеке поста.