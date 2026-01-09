У трендовому кольорі бургунді: модний вихід Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон вкотре підтвердила статус ікони стриманої елегантності, з’явившись на публіці в бездоганному монохромному образі у відтінку бургунді. Глибокий бордовий колір став ключовим акцентом її виходу, підкресливши статусність, витонченість і актуальність образу.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Ставка на костюм і вивірений силует
Основою образу став класичний брючний костюм-двійка насиченого винного кольору.
Приталений жакет акцентує талію, а штани кльош візуально подовжують ноги, формуючи стрункий та збалансований силует.
Такий крій відсилає до перевіреної часом класики, яка знову повертається у моду на тлі експериментальних форм.
Блуза в тон і ефект цілісності
Під жакетом Кейт обрала легку блузу з високим коміром-стійкою, виконану в ідентичному відтінку.
Завдяки цьому образ виглядає максимально цілісним і дорогим - ключова ознака монохромних "луків", які залишаються актуальними й у 2026 році. Такий прийом створює ефект "тихої розкоші" без зайвих деталей.
Аксесуари без перевантаження
Образ доповнила мініатюрна замшева сумочка з жорстким каркасом у глибокому шоколадному відтінку. Вона м’яко контрастує з основним кольором, не порушуючи загальної гармонії.
Взуття - класичні туфлі-човники на шпильці чорного відтінку - підкреслюють витонченість і завершують образ у стриманій, королівській манері.
Чому цей образ актуальний у 2026 році
Попри активне просування трендів на неідеальні силуети, асиметрію та модний хаос, образ Кейт Міддлтон демонструє інший важливий напрям - повернення до структурованої класики.
Глибокий бургунді гармонійно вписується у сучасну палітру, залишаючись універсальною базою для міського та ділового стилю.
Такий підхід балансує між трендовістю і позачасовою елегантністю, що й робить його актуальним у новому модному циклі.
