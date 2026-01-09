ua en ru
Андре Тан назвав головні модні речі 2026 року: що буде в тренді

П'ятниця 09 січня 2026 14:05
Андре Тан назвав головні модні речі 2026 року: що буде в тренді Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова
Експерт: Андре Тан

Український дизайнер Андре Тан розповів про головні модні речі 2026. За його словами, новий сезон принесе повернення акцентних силуетів, переосмислення трендів минулих років і відхід від надмірної ідеальності.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram модельєра.

Що буде в тренді у 2026

Гусарські жакети

Один із найяскравіших трендів 2026 року - гусарські жакети. Хоча у 2025-му вони ще не стали масовими, ці моделі вже з’являються в колекціях і магазинах.

За словами Андре Тана, у новому сезоні вони перетворяться на справжній хіт. Дизайнер радить звернути увагу як на вінтажні варіанти, так і на сучасні інтерпретації з декоративними ґудзиками та акцентними плечима.

Андре Тан назвав головні модні речі 2026 року: що буде в трендіАндре Тан назвав модні тренди (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Скінні-куртки

Ще одна тенденція - повернення обтислих силуетів. Шкіряні скінні-куртки вже активно з’являються у продажу та поступово витісняють оверсайз.

У 2026 році вони стануть базовою річчю гардероба, підкреслюючи фігуру та створюючи більш зібраний образ. Водночас дизайнер попереджає: після тривалого домінування вільних форм перехід до скінні може бути непростим.

Андре Тан назвав головні модні речі 2026 року: що буде в трендіАндре Тан розповів про речі, що будуть у моді (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Коротка довжина

Мода знову звертається до минулого - актуальності набуває коротка довжина. Джинси, штани, капрі та навіть спідниці, які раніше були довшими, у 2026 році виглядатимуть трендово саме в укороченому форматі.

Це повернення до естетики 2000-х, яке Андре Тан називає одним із ключових стилістичних рішень сезону.

Андре Тан назвав головні модні речі 2026 року: що буде в трендіТан про мастхев на 2026 рік (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Блискітки на кожен день

Блискучі елементи остаточно вийшли за межі вечірньої моди. Лелітки, металізовані тканини та блискітки тепер доречні навіть у повсякденних образах - на прогулянці чи в міському ритмі.

У 2026 році такий декор стане способом додати настрою й акценту без надмірної урочистості.

Андре Тан назвав головні модні речі 2026 року: що буде в трендіАндре Тан назвав модні тренди (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Неідеальні силуети

Тренд на "ідеальність" відходить у минуле. Натомість мода робить ставку на асиметрію, деконструкцію та м’які, трохи незавершені форми.

За словами дизайнера, цей модний хаос виглядає стильно й дозволяє кожному інтерпретувати образ по-своєму.

Андре Тан назвав головні модні речі 2026 року: що буде в трендіТан розказав, що носити, щоб бути в тренді (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Природна анімалістика

Окрему увагу Андре Тан приділяє анімалістичним принтам. У 2026 році агресивний леопард поступається місцем більш ніжній естетиці.

Так званий "бембі-принт" стає новим способом показати любов до природи, гармонійно поєднуючись із природними відтінками та спокійними текстурами.

Андре Тан назвав головні модні речі 2026 року: що буде в трендіАндре Тан про модні речі (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Таким чином, мода 2026 року - це баланс між минулим і сучасністю, експерименти з формами та відмова від жорстких правил. Андре Тан наголошує: головний тренд - залишатися собою і не боятися стилістичних змін.

