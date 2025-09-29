Трендовий макіяж осені: секрет сяючої шкіри, як у Дженніфер Лопес

Знаменита співачка й актриса Дженніфер Лопес неодноразово доводила, що класика і природність - це вічна тенденція.

Її впізнаваний образ - це сяюча шкіра, теплі бронзові тіні та нюдові губи.

Макіяж у стилі Джей Ло залишається актуальним і цієї осені, адже поєднує в собі доглянутість та елегантність.

Крок 1. Сяюча шкіра - основа всього

Головний акцент у макіяжі Джей Ло - це ефект glow skin, коли обличчя випромінює здоровий блиск.

Підготовка: нанесіть зволожувальний крем і праймер з підсвічувальним ефектом або рідкий хайлайтер на зону вилиць, перенісся і над верхньою губою.

Тон: виберіть тональну основу з природним, світловідбивним фінішем. Колір має точно відповідати тону вашої шкіри.

Контуринг і бронзер: використовуйте кремові текстури на вилицях, лобі та щелепі. Потім зафіксуйте все пудровим бронзером теплого відтінку.

Хайлайтер і рум'яна: додайте хайлайтер з персиково-золотим підтоном на верхню частину вилиць. Рум'яна вибирайте коралові або нюдово-персикові - наносьте їх м'яко до скронь.

Як зробити макіяж Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Крок 2. Виразний, але м'який погляд

Очі в стилі J.Lo - це легкий smoky, виконаний у теплій бронзово-коричневій гамі.

Тіні: нанесіть теплі коричневі відтінки на складку повіки, бронзовий шимер - на рухому частину, а темніший коричневий - у зовнішній куточок ока.

Підводка: підведіть верхню лінію росту вій коричневим олівцем або підводкою. Додайте трохи тіней уздовж нижніх вій.

Вії та брови: туш - обов'язкова. За бажанням - накладні вії. Брови оформіть природно, фіксуючи прозорим гелем.

Крок 3. Об'ємні губи

У макіяжі Лопес губи завжди мають природний, але при цьому дуже виразний вигляд.

Контур: окресліть губи олівцем темнішого відтінку, ніж ваш природний.

Помада: виберіть нюдову з рожевим або персиковим підтоном.

Блиск: можна додати легкий блиск у центр для ефекту об'єму.

Поради для ідеального результату:

уникайте чітких меж - усе має бути м'яко розтушованим;

тепла гама - від золотистих до карамельних відтінків;

акцент на природності - головне - мати здоровий, доглянутий і впевнений вигляд.

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)