У трендових відтінках літа 2025: скільки коштує "лук" Джамали

Який "лук" обрала Джамала

Кімоно-кардиган: головний акцент вбрання - це довгий, вільний кардиган масляно-жовтого відтінку з широкими рукавами.

Широкі штани: штани вільного крою з легкої тканини темно-коричневого відтінку.

В'єтнамки на підборах: образ доповнюють чорні в'єтнамки з квадратним мисом на невеликих підборах. Такий фасон є дуже актуальним і трендовим в останні кілька сезонів.

Аксесуари: витончений золотий ланцюжок із мінімалістичним кулоном, а також масивні сережки та каблучки. Вона доповнила лук місткою коричневою сумкою.

Загальний стиль: Це сучасний міський кежуал, що робить ставку на комфорт, натуральні тканини та багатошаровість. Образ має невимушений, але продуманий вигляд, і ідеально підходить для теплої пори року.

Джамала (скриншот)

Скільки коштує образ Джамали

"Штани - це наш бренд PAPAYA, коштували десь півтори тисячі гривень", - зазначила співачка.

Потім вона розповіла, скільки вона заплатила за кардиган-кімоно трендового масляно-жовтого відтінку.

"Знаєш, я можу назвати це халат - від 10 тисяч", - розповіла Джамала.

Взуття Джамали також коштувало близько 1,5 тисячі гривень.

"Сумка, вона, звичайно, вже така "задрипанка", мені здається тисяч 5-7", - зазначила співачка.

Чому масляно-жовтий колір - тренд літа 2025

М'яка альтернатива яскравим відтінкам

Цей тон - теплий, приглушений, злегка кремовий - менш агресивний, ніж неоновий жовтий, але все ще "сонячний". Він має гарний вигляд на різних відтінках шкіри та легко поєднується з іншими кольорами.

Натхнення природою і ретро-естетикою

Бренди орієнтуються на "ретро-комфорт" - кольори 70-80-х, які дарують відчуття затишку і ностальгії. Масляно-жовтий часто з'являється в образах у стилі бохо.

Тренд на м'які, "їстівні" кольори

У 2025 році популярні відтінки, що нагадують їжу: масло, мед, карамель, мигдаль. Масляно-жовтий - буквально частина цієї палітри.

Чому коричневий колір - тренд літа 2025

Нова нейтральна база

Замість звичного чорного або сірого, стилісти часто радять коричневий - глибокий, теплий, універсальний. Влітку він має м'якший та органічніший вигляд, ніж чорний, і краще поєднується з природними тканинами.

Тренд на природні відтінки

Мода 2025 року активно звертається до відтінків природи - хакі, теракот, пісочний, оливковий, какао. Вони асоціюються зі стабільністю та спокоєм.

Люксове звучання

Коричневий - частий гість у колекціях люксових брендів на кшталт The Row, Bottega Veneta, Loewe, що формують візуальний код "тихої розкоші" (quiet luxury).