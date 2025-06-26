Надя Дорофєєва показала 4 яскраві образи на літо: ідеально для спеки та прохолоди (фото)
Літо цього року вражає погодними контрастами - від спеки до раптової прохолоди. Але Надя Дорофєєва знає, як залишатися стильною за будь-яких температур.
Що носити цього літа, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram відомої співачки.
Літній total black
На одному з фото Надя демонструє, як вдало носити чорний колір влітку. Вона обрала оверсайз сарафан з відкритими плечима. До нього додала хустку-кепку, вузькі сонцезахисні окуляри в стилі 90-х і масивну шкіряну сумку.
Попри темний колір, образ виглядає свіжим та легким. Ідеальний варіант для прогулянки в спеку.
Як носити чорний сарафан влітку (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Футболка і легінси з настроєм
У цьому наряді співачка продемонструвала вміння вдало поєднувати яскраві тренди. Для виходу вона обрала білу футболку із розмитим принтом та легінси у синьо-фіолетових відтінках.
Завершили ансамбль бежева сумка, чорні окуляри та шовкові балетки. Вийшов універсальний та водночас стильний лук для прогулянки містом.
Що носити влітку (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Комфорт і денім
Надя поєднала чорний кроп-топ і широкі штани з об'ємною джинсовою курткою та зеленою кепкою. Для комфорту обрала кросівки.
А доповнила свій наряд зірка коричневою сумкою м’якої форми. Це ще один модний хіт сезону. Зручний, багатошаровий і невимушений образ для прохолодної погоди!
З чим носити денім влітку (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Ретро-стиль 2000-х
Для літньої прогулянки артистка обрала естетику нульових: джинси-кльош, гольф з дрібним принтом і шкіряну куртку.
Завершили вінтажний модний образ великі окуляри та фірмова сумка.
Вінтажний образ на літо (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Тренди літа 2025, які притаманні стилю Дорофєєвої
Співачка вкотре підтверджує статус модниці, демонструючи найактуальніші тенденції.
- Об'ємні сукні з відкритими плечима. Легкі, жіночні та ідеальні для спекотних днів.
- Футболки оверсайз та штани з принтами. Чудово підходять для сміливого вуличного образу.
- Джинсові куртки та кепки. Надпопулярні предмети гардероба, які додають стилю.
- Об'ємні сумки та окуляри. Вдало доповнюють будь-який модний лук.
- Спорт-шик у повсякденному стилі. Поєднання елегантності та комфорту.
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