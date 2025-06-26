ua en ru
Чт, 26 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Надя Дорофєєва показала 4 яскраві образи на літо: ідеально для спеки та прохолоди (фото)

Четвер 26 червня 2025 20:45
UA EN RU
Надя Дорофєєва показала 4 яскраві образи на літо: ідеально для спеки та прохолоди (фото) Що носити влітку - модні образи від Наді Дорофєєвої (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Літо цього року вражає погодними контрастами - від спеки до раптової прохолоди. Але Надя Дорофєєва знає, як залишатися стильною за будь-яких температур.

Що носити цього літа, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram відомої співачки.

Літній total black

На одному з фото Надя демонструє, як вдало носити чорний колір влітку. Вона обрала оверсайз сарафан з відкритими плечима. До нього додала хустку-кепку, вузькі сонцезахисні окуляри в стилі 90-х і масивну шкіряну сумку.

Попри темний колір, образ виглядає свіжим та легким. Ідеальний варіант для прогулянки в спеку.

Надя Дорофєєва показала 4 яскраві образи на літо: ідеально для спеки та прохолоди (фото)Як носити чорний сарафан влітку (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Футболка і легінси з настроєм

У цьому наряді співачка продемонструвала вміння вдало поєднувати яскраві тренди. Для виходу вона обрала білу футболку із розмитим принтом та легінси у синьо-фіолетових відтінках.

Завершили ансамбль бежева сумка, чорні окуляри та шовкові балетки. Вийшов універсальний та водночас стильний лук для прогулянки містом.

Надя Дорофєєва показала 4 яскраві образи на літо: ідеально для спеки та прохолоди (фото)Що носити влітку (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Комфорт і денім

Надя поєднала чорний кроп-топ і широкі штани з об'ємною джинсовою курткою та зеленою кепкою. Для комфорту обрала кросівки.

А доповнила свій наряд зірка коричневою сумкою м’якої форми. Це ще один модний хіт сезону. Зручний, багатошаровий і невимушений образ для прохолодної погоди!

Надя Дорофєєва показала 4 яскраві образи на літо: ідеально для спеки та прохолоди (фото)З чим носити денім влітку (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Ретро-стиль 2000-х

Для літньої прогулянки артистка обрала естетику нульових: джинси-кльош, гольф з дрібним принтом і шкіряну куртку.

Завершили вінтажний модний образ великі окуляри та фірмова сумка.

Надя Дорофєєва показала 4 яскраві образи на літо: ідеально для спеки та прохолоди (фото)Вінтажний образ на літо (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Тренди літа 2025, які притаманні стилю Дорофєєвої

Співачка вкотре підтверджує статус модниці, демонструючи найактуальніші тенденції.

  • Об'ємні сукні з відкритими плечима. Легкі, жіночні та ідеальні для спекотних днів.
  • Футболки оверсайз та штани з принтами. Чудово підходять для сміливого вуличного образу.
  • Джинсові куртки та кепки. Надпопулярні предмети гардероба, які додають стилю.
  • Об'ємні сумки та окуляри. Вдало доповнюють будь-який модний лук.
  • Спорт-шик у повсякденному стилі. Поєднання елегантності та комфорту.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Надя Дорофеєва Модні тренди Стиль життя
Новини
У Путіна розповіли, коли "визначать" дату нових переговорів з Україною
У Путіна розповіли, коли "визначать" дату нових переговорів з Україною
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України