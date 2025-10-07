В трендових чоботах: колишня Комарова зачарувала вуличним аутфітом (фото)

Олександра Кучеренко підкорила вулиці Парижа стильним осіннім образом з ковбойськими чоботами. Телезірка показала, як можна поєднати сучасні тренди та індивідуальність.
РБК-Україна розповідає, яким образом вразила колишня Дмитра Комарова.
Для прогулянки вуличками Парижа модель та телеведуча обрала коротку шкіряну спідницю, топ і коротке пальто молочного кольору.
Родзинкою наряду стали подовжені ковбойські чоботи зі світлого тиснення, які додали образу характеру й виразності.
Завершила ансамбль чорна сумка, яка підкреслила гармонію кольорів. Такий образ - вдалий приклад, як поєднати жіночність і вуличний стиль.
Вони вже кілька сезонів поспіль залишаються у центрі модних тенденцій, адже вдало поєднують зручність і бунтарську енергетику.
Це ідеальне взуття для створення вінтажного та елегантного образу. Воно додає образу характеру, свободи й духу пригод.
Завдяки різним матеріалам - від класичної шкіри до замші - чоботи легко адаптувати під наряд в будь-який сезон.
Щоб образ виглядав цілісно, стилісти радять обирати чоботи нейтральних відтінків - бежеві, карамельні, білі або чорні. Вони гармонійно поєднуються як із пастельними тонами, так і з насиченими кольорами.
