В трендових чоботах: колишня Комарова зачарувала вуличним аутфітом (фото)

Олександра Кучеренко показала, як носити ковбойки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Олександра Кучеренко підкорила вулиці Парижа стильним осіннім образом з ковбойськими чоботами. Телезірка показала, як можна поєднати сучасні тренди та індивідуальність.

РБК-Україна розповідає, яким образом вразила колишня Дмитра Комарова.

Ковбойський шик від Олександри Кучеренко

Для прогулянки вуличками Парижа модель та телеведуча обрала коротку шкіряну спідницю, топ і коротке пальто молочного кольору.

  Модний осінній образ Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Родзинкою наряду стали подовжені ковбойські чоботи зі світлого тиснення, які додали образу характеру й виразності.

Завершила ансамбль чорна сумка, яка підкреслила гармонію кольорів. Такий образ - вдалий приклад, як поєднати жіночність і вуличний стиль.

Кучеренко показала ідеальні чоботи на осінь (фото: instagram.com/aakucherenko)

Чому чоботи-ковбойки - мастхев осені

Вони вже кілька сезонів поспіль залишаються у центрі модних тенденцій, адже вдало поєднують зручність і бунтарську енергетику.

Це ідеальне взуття для створення вінтажного та елегантного образу. Воно додає образу характеру, свободи й духу пригод.

Завдяки різним матеріалам - від класичної шкіри до замші - чоботи легко адаптувати під наряд в будь-який сезон.

Ідеальні ковбойки на осінь (фото: instagram.com/aakucherenko)

Як і з чим носити ковбойські чоботи

  • З короткими спідницями або шортами. Для створення ефектного та злегка зухвалого street-style образу.
  • З сукнями вільного крою або легкими сарафанами. Контраст грубого взуття й ніжної тканини створює збалансований аутфіт.
  • З джинсами прямого крою, заправленими всередину чобіт. Це класика ковбойського стилю.
  • З довгими пальтами, жакетами оверсайз чи тренчами. Такий мікс створює витончений образ із нотками сучасної елегантності.

Як носити ковбойки на прикладі Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Щоб образ виглядав цілісно, стилісти радять обирати чоботи нейтральних відтінків - бежеві, карамельні, білі або чорні. Вони гармонійно поєднуються як із пастельними тонами, так і з насиченими кольорами.

