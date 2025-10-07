В трендовых сапогах: бывшая Комарова очаровала уличным аутфитом (фото)

Александра Кучеренко покорила улицы Парижа стильным осенним образом с ковбойскими сапогами. Телезвезда показала, как можно совместить современные тренды и индивидуальность.
РБК-Украина рассказывает, каким образом поразила бывшая Дмитрия Комарова.
Для прогулки по улочкам Парижа модель и телеведущая выбрала кожаную мини-юбку, топ и короткое пальто молочного цвета.
Изюминкой наряда стали удлиненные ковбойские сапоги из светлого тиснения, которые добавили образу характера и выразительности.
Завершила ансамбль черная сумка, которая подчеркнула гармонию цветов. Такой образ - удачный пример, как совместить женственность и уличный стиль.
Они уже несколько сезонов подряд остаются в центре модных тенденций, ведь удачно сочетают удобство и бунтарскую энергетику.
Это идеальная обувь для создания винтажного и элегантного образа. Она добавляет образу характера, свободы и духа приключений.
Благодаря различным материалам - от классической кожи до замши - сапоги легко адаптировать под наряд в любой сезон.
Чтобы образ выглядел целостно, стилисты советуют выбирать сапоги нейтральных оттенков - бежевые, карамельные, белые или черные. Они гармонично сочетаются как с пастельными тонами, так и с насыщенными цветами.
Вас также может заинтересовать: