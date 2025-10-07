В трендовых сапогах: бывшая Комарова очаровала уличным аутфитом (фото)

Ковбойский шик от Александры Кучеренко

Для прогулки по улочкам Парижа модель и телеведущая выбрала кожаную мини-юбку, топ и короткое пальто молочного цвета.

Модный осенний образ Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Изюминкой наряда стали удлиненные ковбойские сапоги из светлого тиснения, которые добавили образу характера и выразительности.

Завершила ансамбль черная сумка, которая подчеркнула гармонию цветов. Такой образ - удачный пример, как совместить женственность и уличный стиль.

Кучеренко показала идеальные сапоги на осень (фото: instagram.com/aakucherenko)

Почему сапоги-колбойки - мастхэв осени

Они уже несколько сезонов подряд остаются в центре модных тенденций, ведь удачно сочетают удобство и бунтарскую энергетику.

Это идеальная обувь для создания винтажного и элегантного образа. Она добавляет образу характера, свободы и духа приключений.

Благодаря различным материалам - от классической кожи до замши - сапоги легко адаптировать под наряд в любой сезон.

Идеальные ковбойки на осень (фото: instagram.com/aakucherenko)

Как и с чем носить ковбойские сапоги

С короткими юбками или шортами. Для создания эффектного и слегка дерзкого street-style образа.

Для создания эффектного и слегка дерзкого street-style образа. С платьями свободного кроя или легкими сарафанами. Контраст грубой обуви и нежной ткани создает сбалансированный аутфит.

Контраст грубой обуви и нежной ткани создает сбалансированный аутфит. С джинсами прямого кроя , заправленными внутрь сапог. Это классика ковбойского стиля.

, заправленными внутрь сапог. Это классика ковбойского стиля. С длинными пальто, жакетами оверсайз или тренчами. Такой микс создает утонченный образ с нотками современной элегантности.

Как носить ковбойки на примере Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Чтобы образ выглядел целостно, стилисты советуют выбирать сапоги нейтральных оттенков - бежевые, карамельные, белые или черные. Они гармонично сочетаются как с пастельными тонами, так и с насыщенными цветами.