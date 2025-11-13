Трендовые оттенки и многослойность: Шаманская показала идеальный "лук" на осень

Известная украинская блогерша Алина Шаманская продемонстрировала в сети осенний образ, в котором сочетаются элегантность, комфорт и современные модные тенденции.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Какой "лук" выбрала Шаманская

Цветовая палитра

Образ построен на глубоких, теплых оттенках осени. Основными цветами стали насыщенный шоколадно-коричневый и мягкий бежевый (кэмел).

Это классическое сочетание, которое не только подчеркивает сезонность, но и выглядит беспроигрышно, придавая образу спокойствия и элегантности. Такие оттенки легко сочетаются между собой и создают чувство гармонии и завершенности.

Алина Шаманская (фото: instagram.com/shamankaa)

Верхняя одежда

Центральным элементом лука блогерши стало длинное прямое пальто темно-коричневого цвета. Четкая линия плеча и классический лацкан придают образу строгости.

Такой крой подчеркивает фигуру, придает уверенности в движениях и позволяет сочетать пальто с многослойными образами, не создавая излишней громоздкости.

"Лук" Алины Шаманской (фото: instagram.com/shamankaa)

Базовый слой

Под пальто она надела бежевый костюм, который состоит из широких брюк и пиджака. Дополняет его коричневая водолазка с манжетами, которые выглядывают из-под пальто, добавляя в образ текстуру и многослойность.

Такой прием не только делает лук визуально более интересным, но и демонстрирует внимательность к деталям и ощущение стиля.

Шаманская показала образ на осень с пальто (фото: instagram.com/shamankaa)

Аксессуары

Чтобы визуально подчеркнуть талию, Алина добавила тонкий пояс с акцентной пряжкой поверх костюма. Это создает изящный силуэт.

Завершают образ массивные золотистые кольца, а также светло-бежевые ботильоны на высоких каблуках и с узким носком.

Пальто - мастхев на осень (фото: instagram.com/shamankaa)

Стиль

Образ Шаманской - это пример элегантного осеннего кэжуала с элементами классики. Он выглядит уютно и комфортно, но вместе с тем строго и структурировано. Такой "лук" подходит для деловых встреч, прогулок по городу или культурных мероприятий.

Шаманская показала модный "лук" с коричневым пальто (фото: instagram.com/shamankaa)

Наряд блогерши показывает, что классика и продуманная многослойность остаются главными тенденциями осени 2025 года.

Гармоничное сочетание цветов, текстур и деталей делает образ завершенным и в то же время живым, что особенно актуально для тех, кто стремится выглядеть современно, утонченно и естественно.

Шаманская задает тренды (фото: instagram.com/shamankaa)