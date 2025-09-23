Тренди осені 2025: Андре Тан розповів, які штани зроблять будь-який образ стильним

Шкіряні штани

Перше місце серед трендів цього сезону впевнено посідають шкіряні штани. Вони стали справжнім мастхевом для осені 2025 року. Ці штани надають образу зухвалості, сміливості та легко можуть стати акцентом будь-якого луку.

Поєднуйте їх із об'ємними светрами або класичними піджаками, і ваш образ матиме вигляд на мільйон. Шкіра надає виразності, роблячи навіть найпростіший образ стильним і сучасним.

Шкіряні штани на осінь 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Штани з високою талією

Наступний must-have - це штани з високою талією. Цей фасон не тільки модний, але й дуже вигідно витягує фігуру. Такі штани візуально подовжують ноги та підкреслюють талію, роблячи силует більш витонченим.

Особливо стильно виглядають моделі в чорному або пастельних відтінках - вони універсальні й легко комбінуються з різним верхом і взуттям. Такий фасон підійде для офісу, прогулянок і навіть вечірніх виходів.

Андре Тан розповів про трендові штани (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Джогери

Третім трендом осені стали джогери - штани, в яких поєднуються комфорт і стиль. Хоча багато хто ставиться до них скептично, джогери з м'яких тканин або у вигляді об'ємних моделей ідеально підходять для повсякденного образу.

Вони дають свободу рухам і водночас залишаються в тренді. Особливо круто виглядають з кросівками або грубими черевиками, надаючи образу легкості та невимушеності.

Які штани підібрати на осінь (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Штани-кльош

Четвертий тренд - це штани кльош. Цей стиль повертається в моду, але варто пам'ятати, що це не штани палаццо. Штани-кльош розширюються від коліна і надають образу жіночності та легкості.

Краще обирати моделі з високою талією, які підкреслять її й зроблять силует м'якшим. Такі штани ідеально підходять для створення елегантних і водночас невимушених луків.

Андре Тан назвав тренди осені 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Темно-сині штани

І, нарешті, в гардеробі кожної модниці мають бути класичні темно-сині штани. Це базова річ, яка ніколи не виходить з моди.

Вони елегантні, універсальні та підходять для будь-яких випадків - від роботи до вечірки. Поєднуйте їх з яскравими блузами, піджаками або навіть светрами - і ваш образ завжди буде стильним і доречним.