Тренды осени 2025: Андре Тан рассказал, какие брюки сделают любой образ стильным

Кожаные брюки

Первое место среди трендов этого сезона уверенно занимают кожаные брюки. Они стали настоящим мастхевом для осени 2025 года. Эти штаны придают образу дерзости, смелости и легко могут стать акцентом любого лука.

Сочетайте их с объемными свитерами или классическими пиджаками, и ваш образ будет выглядеть на миллион. Кожа придает выразительности, делая даже самый простой образ стильным и современным.

Кожаные брюки на осень 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Брюки с высокой талией

Следующий must-have - это брюки с высокой талией. Этот фасон не только модный, но и очень выгодно вытягивает фигуру. Такие штаны зрительно удлиняют ноги и подчеркивают талию, делая силуэт более утонченным.

Особенно стильно смотрятся модели в черном или пастельных оттенках - они универсальны и легко комбинируются с разным верхом и обувью. Такой фасон подойдет для офиса, прогулок и даже вечерних выходов.

Андре Тан рассказал про трендовые штаны (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Джоггеры

Третьим трендом осени стали джоггеры - штаны, в которых сочетаются комфорт и стиль. Хотя многие относятся к ним скептически, джоггеры из мягких тканей или в виде объемных моделей идеально подходят для повседневного образа.

Они дают свободу движениям и одновременно остаются в тренде. Особенно круто смотрятся с кроссовками или грубыми ботинками, придавая образу легкости и непринужденности.

Какие штаны подобрать на осень (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Брюки-клеш

Четвертый тренд - это штаны клеш. Этот стиль возвращается в моду, но стоит помнить, что это не брюки палаццо. Брюки-клеш расширяются от колена и придают образу женственности и воздушности.

Лучше выбирать модели с высокой талией, которые подчеркнут ее и сделают силуэт более мягким. Такие брюки идеально подходят для создания элегантных и одновременно непринужденных луков.

Андре Тан назвал тренды осени 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Темно-синие брюки

И, наконец, в гардеробе каждой модницы должны быть классические темно-синие брюки. Это базовая вещь, которая никогда не выходит из моды.

Они элегантны, универсальны и подходят для любых случаев - от работы до вечеринки. Сочетайте их с яркими блузами, пиджаками или даже свитерами - и ваш образ всегда будет стильным и уместным.