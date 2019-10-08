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Троим фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир в Крыму продлили арест

Новости » Общество    08.10.2019 - 23:10
Троим фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир в Крыму продлили арест
Иллюстративное фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Они останутся под стражей до 5 ноября

В оккупированном Россией Крыму "Верховный суд" оставил под стражей фигурантов Белогорского "дела Хизб ут-Тахрир" Энвера Омерова, Ризу Омерова и Айдера Джеппарова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам адвоката Александра Стасюка, крымские татары останутся в СИЗО до 5 ноября.

Кроме того, адвокат заявляет, что со дня задержания, 10 июня, с его подзащитными не проводились никакие процессуальные действия, которые были бы направлены на доказательство их причастности к совершению преступления. Российское следствие не комментирует эту информацию.

Сейчас в СИЗО остаются еще пять людей, которые были задержаны 10 июня.

Как известно, после утренних обысков 10 июня в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах задержали восьмерых мужчин. В тот же день суд начал избирать им меры предосторожности.

ФСБ России заявила, что следственные действия проходят в рамках уголовного дела по статье об организации или участии в деятельности террористической организации, и касаются религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Ранее сообщалось, что 8 октября спецслужбы Российской Федерации задержали и допросили крымскотатарского правозащитника и активиста Абдурешита Джеппарова.

РБК-Украина писало, что двух фигурантов второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Зекиряева и Мемета Белялова этапировали в СИЗО №1 Ростова-на-Дону (Россия). В Краснодарском СИЗО осталось двое фигурантов этого дела, однако и они вскоре, по мнению адвоката, будут доставлены в Ростов-на-Дону.

Двух фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" перевели в ШИЗО, - адвокат Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" находится в критическом состоянии, - адвокат
Новости Украины Хизб ут-Тахрир
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