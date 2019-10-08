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Двух фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали в Ростов-на-Дону

Новости » Происшествия    08.10.2019 - 00:36
Двух фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали в Ростов-на-Дону
Иллюстративное фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

29 октября состоится первое судебное заседание по делу второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир"

Двух фигурантов второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Зекирьяева и Мемета Белялова этапировали в СИЗО №1 Ростова-на-Дону (Россия). Об этом рассказал адвокат Эдем Семедляев, передает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

По словам адвоката, в Краснодарском СИЗО осталось двое фигурантов этого дела, однако и они вскоре, по его мнению, будут доставлены в Ростов-на-Дону.

"Мне сегодня стало известно, что два дня назад в СИЗО Ростова были этапированы Белялов и Зекирьяев. Сейчас они находятся в карантине, это - обычная практика для этапированных", - рассказал Семедляєв.

Он добавил, что 29 октября 2019 года состоится первое судебное заседание по делу второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир" по сути.

Отметим, в августе подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма продлил арест пятерым фигурантам второго бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» - Серверу Мустафаеву, Серверу Зекирьяеву, Эдему Смаилову, Мемету Белялову и Марлену Асанову.

Напомним, 4 октября уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об ухудшение состояния здоровья украинских граждан Рефата Алимова и Александра Шумкова, которых незаконно удерживают в России. По данным украинского омбудсмена, фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Алимов, которого удерживают в СИЗО Ростовской области, 2 октября пожаловался на сильные боли в области почек.

Двух фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" перевели в ШИЗО, - адвокат Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" находится в критическом состоянии, - адвокат
Новости Украины СИЗОРостов-на-ДонуХизб ут-Тахрир
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