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Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали в Ставропольский край

Новости » Происшествия    08.10.2019 - 16:24
Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали в Ставропольский край
Фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (facebook.com/crimeansolidarity)

Сейчас он находится на карантине

Фигуранта первой бахчисарайской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" Рустема Абильтарова этапировали в исправительную колонию №1 в Ставропольском крае (РФ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook общественной организации "Крымская солидарность".

Сообщается, что крымского активиста привезли в колонию недавно. Где он находился до этого - неизвестно.

"Сейчас Абильтаров находится на карантине, поскольку его привезли в колонию лишь несколько дней назад. До этого он находился в другом месте, однако в каком именно - ни родные, ни адвокат пока не располагают информацией", - сказано в сообщении.

Напомним, 12 мая 2016 года в Бахчисарае силовики провели серию обысков в домах крымских татар. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов.

В декабре 2018 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Энвера Мамутова до 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Руслана Абильтарова, Рэмзи Меметова и Зеври Абсеитова - к 9 годам колонии строгого режима.

11 июля 2019 года Верховный суд России в Москве изменил приговор. Энверу Мамутова назначили наказание в виде 16 лет 9 месяцев заключения, Рэмзи Меметову, Рустему Альбитарову, Зеври Абсеитову - 8 лет 9 месяцев лишения каждому.

Напомним, в августе этого года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма продлил арест пятерым фигурантам второй бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир" - Серверу Мустафаеву, Серверу Зекирьяеву, Эдему Смаилову, Мемету Белялову и Марлену Асанову.

Как ранее сообщало РБК-Украина, двух фигурантов второй бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Зекирьяева и Мемета Белялова этапировали в СИЗО №1 Ростова-на-Дону (Россия). Предполагается, что 29 октября состоится первое судебное заседание по делу второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир".

Двух фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали в Ростов-на-Дону Двух фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" перевели в ШИЗО, - адвокат
Новости Украины Хизб ут-Тахрир
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