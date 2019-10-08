Трьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" у Криму продовжили арешт

Ілюстративне фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Вони залишаться під вартою до 5 листопада

У окупованому Росією Криму "Верховний суд" залишив під вартою фігурантів Білогірської "справи Хізб ут-Тахрір" Енвера Омерова, Ризу Омерова і Айдера Джеппарова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами адвоката Олександра Стасюка, кримські татари залишаться в СІЗО до 5 листопада.

Крім того, адвокат заявляє, що з дня затримання, 10 червня, з його підзахисними не проводили жодні процесуальні дії, які були б направлені на доказ їх причетності до скоєння злочину. Російське слідство не коментує цю інформацію.

Наразі в СІЗО також залишаються ще п'ять людей, які були затримані 10 червня.

Як відомо, після ранкових обшуків 10 червня в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах затримали вісьмох чоловіків. У той же день суд почав обирати їм запобіжні заходи.

ФСБ Росії заявила, що слідчі дії проходять у рамках кримінальної справи за статтею про організацію або участь у діяльності терористичної організації, і стосуються релігійної організації "Хізб ут-Тахрір".

Раніше повідомлялося, що 8 жовтня спецслужби Російської Федерації затримали і допитали кримськотатарського правозахисника та активіста Абдурешита Джеппарова.

РБК-Україна писало, що двох фігурантів другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Зекір’яєва і Мемета Бєлялова етапували у СІЗО №1 Ростова-на-Дону (Росія). В Краснодарському СІЗО залишилося двоє фігурантів цієї справи, однак і вони незабаром, на думку адвоката, будуть доставлені в Ростов-на-Дону.