ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" у Криму продовжили арешт

Новини » Суспільство    08.10.2019 - 23:10
Трьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" у Криму продовжили арешт
Ілюстративне фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Вони залишаться під вартою до 5 листопада

У окупованому Росією Криму "Верховний суд" залишив під вартою фігурантів Білогірської "справи Хізб ут-Тахрір" Енвера Омерова, Ризу Омерова і Айдера Джеппарова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами адвоката Олександра Стасюка, кримські татари залишаться в СІЗО до 5 листопада.

Крім того, адвокат заявляє, що з дня затримання, 10 червня, з його підзахисними не проводили жодні процесуальні дії, які були б направлені на доказ їх причетності до скоєння злочину. Російське слідство не коментує цю інформацію.

Наразі в СІЗО також залишаються ще п'ять людей, які були затримані 10 червня.

Як відомо, після ранкових обшуків 10 червня в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах затримали вісьмох чоловіків. У той же день суд почав обирати їм запобіжні заходи.

ФСБ Росії заявила, що слідчі дії проходять у рамках кримінальної справи за статтею про організацію або участь у діяльності терористичної організації, і стосуються релігійної організації "Хізб ут-Тахрір".

Раніше повідомлялося, що 8 жовтня спецслужби Російської Федерації затримали і допитали кримськотатарського правозахисника та активіста Абдурешита Джеппарова.

РБК-Україна писало, що двох фігурантів другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Зекір’яєва і Мемета Бєлялова етапували у СІЗО №1 Ростова-на-Дону (Росія). В Краснодарському СІЗО залишилося двоє фігурантів цієї справи, однак і вони незабаром, на думку адвоката, будуть доставлені в Ростов-на-Дону.

Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" перевели в ШІЗО, - адвокат Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" знаходиться у критичному стані, - адвокат
Новини України Хізб ут-Тахрір
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся