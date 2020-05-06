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Трьом бригадам Сухопутних військ присвоєно почесне найменування

Новини » Суспільство     06.05.2020 - 20:04
Трьом бригадам Сухопутних військ присвоєно почесне найменування
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Почесні найменування отримали 53 ОМБр, 54 ОМБр та 59 ОМПБр

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування трьом бригадами Сухопутних військ Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Так, з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин почесні найменування було присвоєно:

  • 53 окремій механізованій бригаді - почесне найменування "імені князя Володимира Мономаха";
  • 54 окремій механізованій бригаді - почесне найменування "імені гетьмана Івана Мазепи";
  • 59 окремій мотопіхотній бригаді - почесне найменування "імені Якова Гандзюка".

Зазначається, що указ глави держави набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 6 грудня минулого року до Дня Збройних сил України Зеленський присвоїв почесні найменування ряду підрозділів українського війська. Тоді почесні найменування отримали 46 окремий штурмовий батальйон 54-ї ОМБр, 19-та ракетна бригада, 201 зенітно ракетна бригада, 13 окремий десантно-штурмовий батальйон 95-ї ОДШБ та 73 Морський центр спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Крім того, 23 серпня 2019 почесні найменування було присвоєно 28 ОМБр, 92 ОМБр, 17 окремій танковій Криворізькій бригаді, 456 бригаді транспортної авіації, Південному територіальному управлінню Національної гвардії та 15 полку НГУ.

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