"Нафтогаз" заявив свою позицію в переговорах про транзит російського газу

Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

НАК має намір вести переговори з "Газпромом" на підставі рішень Стокгольмського арбітражу

НАК "Нафтогаз України" заявив, що "відновлення балансу інтересів", якого від української компанії вимагає російський монополіст "Газпром" в ході переговорів з транзиту газу, можливе тільки на підставі рішення Стокгольмського арбітражу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка у Facebook.

Як зазначив Вітренко, "питання "балансу у відносинах" вже були розглянуті ту визначений контрактом спосіб (чинний контракт на транзит російського газу по території України, - ред.) - у міжнародному арбітражі... Зараз не існує жодних законних підстав для "Газпрому" не виконувати його рішення".

Вітренко також нагадав, що згідно з остаточними висновками арбітрів, "Газпром" повинен виплатити "Нафтогазу" 2,7 млрд доларів за транзит до кінця дії контракту - до 2020 року - транспортувати по території України не менше 110 млрд кубометрів газу і за заявкою НАКу поставляти паливо за ціною, "зниженою до рівня цін на німецькому ринку (хабі)".

Раніше російський газовий монополіст на своїй сторінці в Twitter заявив, що "майбутні взаємовідносини між "Газпромом" і "Нафтогазом України", а також питання продовження договору про транзит після 2019 року будуть залежати головним чином від вирішення спірних питань і відновлення балансу інтересів і симетрії в зобов'язаннях сторін в рамках чинних контрактів". У "Газпромі" також заявили, що тристоронні переговори між Україною, ЄС та РФ, не мають статусу переговорів між компаніями.

Нагадаємо, раніше віце-президент Єврокомісії у справах Енергетичного союзу Марош Шефчович повідомив про те, тристоронні газові переговори за участю України, Європейської комісії та Росії пройдуть у Брюсселі 21 січня. За його словами, темою переговорів стане питання про довгостроковий транзит газу.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що готовий переглянути або відмовитися від другого транзитного позову до російському "Газпрому" на 12 млрд доларів за умови збереження транзиту газу по території України.