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Тристоронні переговори використовують для лобіювання "Північного потоку-2"

Новини » Енергетика    10.01.2019 - 19:31
Тристоронні переговори використовують для лобіювання "Північного потоку-2"
Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко зробив заяву

Лобісти "Північного потоку - 2" та окремі європейські політики використовують тристоронні переговори як аргумент на користь цього проекту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка у Facebook.

"Мовляв, дивіться, Німеччина та Єврокомісія зроблять так, щоб зберегти транзит через Україну, тому не заважайте російським та європейським компаніям будувати Північній потік - 2", - написав Вітренко.

Він зазначив, що ситуація схожа на російську басню. "Європейські політики кажуть про необхідність збереження транзиту через Україну, а "Васька слухає та їсть", продовжуючи будувати "Північний потік - 2", який і є основною загрозою для збереження транзиту через Україну", - додав Вітренко.

Тристоронні переговори використовують для лобіювання &quot;Північного потоку-2&quot;

Нагадаємо, раніше віце-президент Єврокомісії у справах Енергетичного союзу Марош Шефчович повідомив про те, тристоронні газові переговори за участю України, Європейської комісії та Росії пройдуть у Брюсселі 21 січня. За його словами, темою переговорів стане питання про довгостроковий транзит газу.

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що "відновлення балансу інтересів", якого від української компанії вимагає російський монополіст "Газпром" в ході переговорів з транзиту газу, можливе тільки на підставі рішення Стокгольмського арбітражу.

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Новини України газЮрій Вітренкопереговори
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