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Трехсторонние переговоры по газу завершились

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После переговоров по газу ожидается брифинг  

В Брюсселе завершились трехсторонние переговоры по газу с участием Украины, Российской Федерации и Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Отметим, переговоры длились около 40 минут. Ориентировочно в 18:00 по Киеву ожидается брифинг по итогам консультаций.

Основной темой переговоров должно было стать продление контракта на транзит газа из Российской Федерации в Европу по украинской ГТС после 2019 года. Действующее десятилетнее соглашение истекает в конце 2019.

Напомним, по словам министра энергетики и окружающей среды Алексея Оржеля, Украина планировала предложить России транзитный контракт на 10 лет. Согласно данному контракту, Украина сможет прокачивать ежегодно 60 млрд кубометров газа с возможностью увеличения еще на 30 млрд.

В то же время спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер уверен, Российская Федерация и в дальнейшем будет использовать вопрос транзита газа для давления на Украину. По его мнению, благодаря отказу от прямой закупки российского газа Киев усилил свои сегодняшние позиции.

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