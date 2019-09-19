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Трехсторонние переговоры по газу начались в Брюсселе

Новости » Энергетика    19.09.2019 - 16:38
Трехсторонние переговоры по газу начались в Брюсселе
Фото: переговоры по газу (twitter.com/MarosSefcovic)

Переговоры ведутся по транзиту российского газа в ЕС после 2019  

В бельгийском Брюсселе стартовали трехсторонние переговоры по газу с участием Украины, Российской Федерации и Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича.

Отметим, с украинской стороны в переговорах принимают участие министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель и глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Фото: переговоры по газу (twitter.com/MarosSefcovic)

Российскую сторону представляют министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер. Евросоюз представлен Шефчовичем.

Напомним, по словам министра энергетики и окружающей среды Алексея Оржеля, Украина поддерживает позицию Брюсселя и предложит российской стороне заключить транзитный контракт на 10 лет. Согласно данному контракту, Украина сможет прокачивать ежегодно 60 млрд кубометров газа с возможностью увеличения еще на 30 млрд.

Отметим, для украинской стороны приоритетным вопросом является именно транзитный контракт.

Отметим, перед газовыми переговорами "Газпром" заявил, что может подтвердить свое предложение по прямым поставкам со скидкой в размере 25%. По словам главы правления "Газпрома" Алексея Миллера, в Брюсселе первоочередным вопросом будут поставки российского газа напрямую в Украину.

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