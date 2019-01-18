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В Брюсселе назвали состав делегаций на переговорах по транзиту газа через Украину

Новости » Энергетика    18.01.2019 - 15:08
В Брюсселе назвали состав делегаций на переговорах по транзиту газа через Украину
Фото: Марош Шефчович (European Parliament)

В переговорах примут участие представители правительства Украины и РФ, а также "Нафтогаза" и "Газпрома"

Второй раунд политических трехсторонних переговоров с участием представителей Еврокомиссии, Украины и России о будущем транзите газа через Украину состоятся в понедельник 21 января 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕК.

Согласно сообщению, встреча состоится с участием замглавы Еврокомиссии по делам Энергосообщества Мароша Шефчовича, министра иностранных дел Украины Павла Климкина и главы НАК "Нафтогаз Украина" Андрея Коболева, министра энергетики РФ Александра Новака и  заместителя главы "Газпрома" Александра Медведева.

Шефчович приветствовал участников переговоров и отметил, что для достижения договоренностей необходимо "сильная приверженность обеих сторон продвинуться в переговорах". Он также напомнил о том, что газовый контракт заканчивается в конце 2019 года.

Напомним, трехсторонние переговоры Украина - Еврокомиссия - Россия по транзиту газа должны пройти 21 января. Министр энергетики РФ Александр Новак подтвердил готовность российской стороны в них участвовать.

Как сообщало РБК-Украина, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина на переговорах с Россией будет пытаться сохранить транзит по своей территории после 2019 года. Коболев подчеркнул, что не будет раскрывать позицию полностью.

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