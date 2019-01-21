В "Нафтогазе" назвали лучший вариант транзитного соглашения с "Газпромом"

Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

Европейские компании должны бронировать газ на границе Украины с Россией

Для транзита российского газа по территории Украины после 2019 года нужно заключить два соглашения. Об этом в Брюсселе перед началом трехсторонних переговоров заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Во-первых, это контракт между "Газпромом", как оператором газотранспортной системы России, и украинским оператором ГТС (сейчас "Укртрансгаз"). Во-вторых, должны заключить контракт с "Газпромом", как поставщиком газа, на бронирование мощностей транзита украинской ГТС, сказал он.

Витренко также отметил, что украинская сторона заинтересована в том, чтобы европейские компании покупали газ на границе Украины с РФ, причем это может быть не только российский газ, но и из Узбекистана, Туркменистана, Казахстана.

"Лучший вариант для Украины, чтобы европейские компании бронировали эти мощности, покупали газ на границе Украина-Россия", - отметил Витренко, но добавил, что бронировать мощности сможет и "Газпром".

Напомним, второй раунд политических трехсторонних переговоров с участием представителей Еврокомиссии, Украины и России о будущем транзите газа через Украину состоится в понедельник, 21 января 2019 года. Встреча состоится при участии заместителя председателя Еврокомиссии по делам Энергосообщества Мароша Шефчовича, министра иностранных дел Украины Павла Климкина и главы НАК "Нафтогаз Украина" Андрея Коболева, министра энергетики РФ Александра Новака и главы "Газпрома" Алексея Миллера.

Как сообщало РБК-Украина, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина на переговорах с Россией будет пытаться сохранить транзит по своей территории после 2019 года. Коболев подчеркнул, что не будет раскрывать позицию полностью.