Тристоронні переговори по газу пройдуть 19 вересня, - Єврокомісія

Фото: Марош Шефчович (facebook.com/MarosSefcovic)

Переговори по газу відбудуться в Брюсселі

Тристоронні газові переговори з участю України, Росії та Європейського союзу пройдуть 19 вересня. Про це у Twitter повідомив віце-президент Європейської комісії і європейський комісар з питань енергії Марош Шефчович.

Зокрема, Шефчович підтвердив інформацію про те, що наступний раунд газових переговорів відбудеться 19 вересня.

"Радий повідомити, що 19 вересня я прийму наступний раунд тристоронніх газових переговорів. Я переконаний, що прогрес послужить сильним позитивним сигналом для ринку, а також споживачам напередодні зимового сезону", - зазначив Шефчович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що добовий обсяг імпорту газу в Україні досяг нового історичного максимуму. За даними "Оператора ГТС України", на сьогодні щодоби імпортується 69,1 млн кубометрів газу.

Крім того, раніше стало відомо, що обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України досягли 18,7 млрд кубометрів газу, що є найбільшим показником за останні сім років. За даними прес-служби "Нафтогазу", компанія продовжує закачувати по 78 млн кубометрів на добу.