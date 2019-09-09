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Суточный импорт газа в Украину достиг исторического максимума

Новости » Экономика    09.09.2019 - 11:45
Суточный импорт газа в Украину достиг исторического максимума
Иллюстративное фото (УНИАН)

Украина ежедневно импортирует из Европы 69,1 млн кубометров газа

Суточный объем импорта газа в Украине достиг нового исторического максимума. Об этом сообщил директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

По данным директора компании, Украина ежесуточно импортирует 69,1 млн кубометров газа.

Суточный импорт газа в Украину достиг исторического максимума

Напомним, в начале сентября объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины достигли 18,7 млрд кубометров газа, что является наибольшим показателем за последние семь лет. По данным пресс-службы "Нафтогаза", компания продолжает закачивать по 78 млн кубометров в сутки. В компании уверяют, что "Нафтогаз" до начала отопительного сезона иметь в ПХГ 20 млрд кубометров газа.

Как сообщало РБК-Украина, АО "Укртрансгаз" передал с 1 июля 2019 функцию технической эксплуатации газотранспортной системы Украины ООО "Оператор ГТС Украины", учредителем которой на 100% является "Укртрансгаз".

Отметим, НАК "Нафтогаз Украины" намерен использовать денежные средства кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для проекта по покрытию разрыва между закупкой и реализацией природного газа. Проект имеет общую ориентировочную стоимость до 120 млн евро, предусматривает приобретение природного газа для поставок в Украину через интерконнекторы с Европейским союзом.

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