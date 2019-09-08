ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Запасы газа в ПХГ Украины достигли максимума за семь лет

Новости » Экономика    08.09.2019 - 11:59
Запасы газа в ПХГ Украины достигли максимума за семь лет
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина накопила 18,7 млрд кубометров

Объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины достигли 18,7 млрд кубометров, что является самым бльшим показаетелем за последние семь лет. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украина" в Facebook.

По данным пресс-службы, компания продолжает закачивать по 78 млн кубометров в сутки

"Сейчас в подземках уже более 18,7 млрд кубометров газа. Это наибольший уровень запасов в хранилищах за последние 7 лет", - говорится в сообщении.

В компании уверяют, что "Нафтогаз" до начала отопительного сезона будет иметь в ПХГ 20 млрд кубометров газа.

Кроме того, "Нафтогаз "уже провел учения по реверсному использованию ГТС в условиях нулевого импорта газа".

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" намерен использовать денежные средства кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для проекта по покрытию разрыва между закупкой и реализацией природного газа. Проект имеет общую ориентировочную стоимость до 120 млн евро, предусматривает приобретение природного газа для поставок в Украину через интерконнекторы с Европейским союзом.

Напомним, в июле НАК "Нафтогаз Украины" разместил пятилетние евробонды на 600 млн евро и трехлетние на 335 млн долларов. Эти средства НАК использовал для закупки газа на зиму.

"Нафтогаз" купит газ за счет кредита ЕБРР ЕС и Россия договорились о газовых переговорах с Украиной в сентябре
Новости Украины ПХГгазНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь