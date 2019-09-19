В Брюсселе стартовал новый раунд газовых переговоров

Переговоры по газу начались со встречи делегации Украины с ЕС
В Брюсселе (Бельгия) стартовал новый раунд трехсторонних газовых переговоров. Об этом говорится в сообщении Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" в Twitter.
Сообщается, что новый раунд переговоров о транзите российского газа после 2019 года начался с двусторонней встречи украинской делегации с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.
"Работаем над надежным решением, основанным на законодательстве ЕС, для обеспечения надежных и конкурентоспособных поставок газа в регионе", - говорится в сообщении.
Фото: встреча украинской делегации с Еврокомиссией (facebook.com/andriy.kobolyev)
Отметим, трехсторонние переговоры начнутся в 15:30 по киевскому времени.
Напомним, ранее Украина озвучила позицию перед трехсторонними газовыми переговорами. В частности, Киев предложит российской стороне заключить контракт на транзит 60 млрд кубометров в течение 10 лет.
Накануне также стало известно, что Кремль сомневается в результативности газовых переговоров с Украиной. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, не стоит ожидать конкретных договоренностей на встрече 19 сентября в Брюсселе.