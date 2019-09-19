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Тристоронні переговори по газу почалися в Брюсселі

Новини » Енергетика    19.09.2019 - 16:38
Тристоронні переговори по газу почалися в Брюсселі
Фото: переговори по газу (twitter.com/MarosSefcovic)

Переговори ведуться щодо транзиту російського газу в ЄС після 2019

У бельгійському Брюсселі стартував тристоронні переговори по газу з участю України, Російської Федерації та Євросоюзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter заступник голови Єврокомісії у справах Енергосоюз Мароша Шефчовича.

Відзначимо, з української сторони в переговорах беруть участь міністр енергетики і навколишнього середовища України Олексій Оржель і глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Фото: переговори по газу (twitter.com/MarosSefcovic)

Російську сторону представляють міністр енергетики Олександр Новак і глава "Газпрому" Олексій Міллер. Євросоюз представлений Шефчовичем.

Нагадаємо, за словами міністра енергетики та навколишнього середовища Олексія Оржеля, Україна підтримує позицію Брюсселя і запропонує російській стороні укласти транзитний контракт на 10 років. Згідно з даним контрактом, Україна зможе прокачувати щорічно 60 млрд кубометрів газу з можливістю збільшення ще на 30 млрд.

Відзначимо, для української сторони пріоритетним питанням є саме транзитний контракт.

Зазначимо, перед газовими переговорами "Газпром" заявив, що може підтвердити свою пропозицію за прямими поставками із знижкою в розмірі 25%. За словами голови правління "Газпрому" Олексія Міллера, в Брюсселі першочерговим питанням будуть поставки російського газу безпосередньо в Україну.

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Новини України переговоригазтранзит
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