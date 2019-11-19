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Трехсторонние консультации по газу на уровне экспертов пройдут 20 ноября

Новости » Политика     19.11.2019 - 21:13
Трехсторонние консультации по газу на уровне экспертов пройдут 20 ноября
Фото: Брюссель (twitter.com/EU_Commission)

Еврокомиссия поддержит долгосрочное решение для транзита газа через Украину

Технические Трехсторонние консультации по газу на уровне экспертов Европейского союза, Украины и Российской Федерации пройдут 20 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, Европейская комиссия поддержит долгосрочное решение для транзита газа через Украину.

"Технические трехсторонние консультации по газу запланированы на завтра, Еврокомиссия будет поддерживать на них долгосрочное решение для транзита газа через Украину", - заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

Напомним, 8 ноября в Брюсселе прошли Трехсторонние консультации Украины, Российской Федерации и Европейского союза по газу на уровне экспертов. Во время переговор обсуждалась подготовка нового раунда трехсторонних министерских консультаций по контракту на поставки и транзит российского газа через Украину в страны Евросоюза с 1 января 2020 года.

Ранее министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинская сторона настроена конструктивно перед техническими консультациями в Брюсселе о подписании соглашений по транспортировке газа по территории Украины.

Отметим, до заключения нового контракта относительно транзита газа российский "Газпром" хотел бы решить ряд своих задач. В частности, "Газпром" требует от Украины отказаться от судебных исков и возобновить закупку российского газа.

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