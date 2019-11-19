Тристоронні консультації щодо газу на рівні експертів пройдуть 20 листопада

Фото: Брюссель (twitter.com/EU_Commission)

Єврокомісія підтримає довгострокове рішення для транзиту газу через Україну

Технічні Тристоронні консультації по газу на рівні експертів Європейського союзу, України та Російської Федерації відбудуться 20 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, Європейська комісія підтримає довгострокове рішення для транзиту газу через Україну.

"Технічні тристоронні консультації по газу заплановано на завтра, Єврокомісія підтримуватиме на них довгострокове рішення для транзиту газу через Україну", - заявила офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Анна-Кайса Итконен.

Нагадаємо, 8 листопада в Брюсселі відбулися Тристоронні консультації України, Російської Федерації та Європейського союзу щодо газу на рівні експертів. Під час переговор обговорювалася підготовка нового раунду тристоронніх міністерських консультацій за контрактом на постачання і транзит російського газу через Україну в країни Євросоюзу з 1 січня 2020 року.

Раніше міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що українська сторона налаштована конструктивно перед технічними консультаціями в Брюсселі, про підписання угод з транспортуванні газу по території України.

Відзначимо, до укладення нового контракту щодо транзиту газу російський "Газпром" хотів би вирішити ряд своїх завдань. Зокрема, "Газпром" вимагає від України відмовитися від судових позовів і відновити закупівлю російського газу.