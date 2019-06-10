Трех туроператоров лишили лицензий

Министерство экономического развития и торговли Украины с начала года аннулировало три лицензии на право осуществления туроператорской деятельности. Об этом сообщает пре-служба министерства.

Как отметили в пресс-службе, такие решения приняли по итогам плановых и внеплановых проверок туроператоров за соблюдением ими лицензионных условий.

В частности, компания ООО "ЛАКИ ТУР" не предоставила своим клиентам вовремя проездные документы, что было прописано в договоре о предоставлении туроператорских услуг и что является серьезным нарушением лицензионных условий туроператора.

Еще две лицензии - ООО "Сеть агентств "ГОРЯЧИЕ ТУРЫ" и ЧП "ДИОНИС-ПРАГА-Украина", были аннулированы в связи с отсутствием по месту работы туроператора.

Как отметили в министерстве, плановые проверки туроператоров осуществляются согласно годового плана государственного надзора на 2019 год. Внеплановые проверки соблюдения туроператором требований лицензионных условий быио проведены на основании обоснованных обращений физических и юридических лиц по согласованию Государственной регуляторной службы Украины.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 22 мая принял изменения в лицензионные условияя туроператорской деятельности. Согласно изменениям, для получения лицензии туроператор должен обеспечивать финансовую гарантию перед туристами. Это может быть гарантия банка или другого кредитного учреждения. В случае осуществления выплаты возмещения туристам, туроператор должен восстановить сумму финансовой гарантии на следующий рабочий день.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Национального банка, украинские туристы потратили в странах Европейского союза 5,943 млрд долларов, что на 12,9% больше, чем год назад.