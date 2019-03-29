Туристы из Европы увеличили расходы в Украине

Фото: Киев (РБК-Украина)

За год расходы европейских туристов выросли почти на 18%

Объем экспорта услуг по статье "Путешествия" за 2018 год составил 1,445 млрд долларов, что на 14,6% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные статистики Национального банка Украины.

По данным НБУ, туристы из Европы потратили в Украине 540 млн долларов, что на 17,9% больше, чем год назад.

В то же время, жители России потратили в Украине 228 млн долларов, что на 5,6% больше, чем в 2017 году.

Данные НБУ

Как сообщало РБК-Украина, по данным Национального банка, украинские туристы потратили в странах Европейского союза 5,943 млрд долларов, что на 12,9% больше, чем год назад.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в августе 2018 года почти половина украинцев (44%) считали себя европейцами. Для того, чтобы почувствовать себя европейцами, украинцам прежде всего нужен определенный уровень материального благосостояния - так считают 46%; ощущения защищенности законом (34%) и уважение ценностей демократии и прав человека (21%). Для 17% опрошенных важно также чувствовать себя свободным человеком.