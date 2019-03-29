НБУ назвал сумму расходов украинских туристов за границей

Фото: пассажиры в аэропорту Борисполь (УНИАН)

Украинцы в основном путешествуют в Европу

Объем импорта услуг по статье "Путешествия" за 2018 год составил 7,816 млрд долларов, что на 9,8% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные статистики Национального банка Украины.

По данным НБУ, украинские туристы потратили в странах Европейского союза 5,943 млрд долларов, что на 12,9% больше, чем год назад.

В то же время, украинцы потратили на территории России 650 млн долларов, что на 3% меньше, чем в 2017 году.

Данные: bank.gov.ua

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в августе 2018 года почти половина украинцев (44%) считали себя европейцами.

Как сообщало РБК-Украина, объем частных переводов в Украину из-за границы в 2018 году составил 10,888 млрд долларов, что на 18% больше, чем за 2017 год (9,264 млрд долларов). По данным НБУ, больше всего переводов поступило в Украину из Польши - 3626 млн долларов. Далее идут Россия (948 млн долларов), США (870 млн долларов), Чешская Республика (846 млн долларов) и Италия (492 млн долларов). Следует отметить, что Россия была единственной страной, переводы из которой за прошлый год сократились (на 27%).