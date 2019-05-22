Правительство усилило требования к туроператорам

Фото: пассажиры в аэропорту Борисполь (УНИАН)

Туроператоры должны иметь постоянное финансовое обеспечение перед туристами

Кабинет министров одобрил изменения в лицензионные условия туроператорской деятельности. Текст проекта постановления есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно изменениям, для получения лицензии туроператор должен обеспечивать финансовую гарантию перед туристами. Это может быть гарантия банка или другого кредитного учреждения. В случае выплаты возмещения туристам туроператор должен восстановить сумму финансовой гарантии на следующий рабочий день.

В штате туроператора должно насчитываться не менее 30% работников, которые имеют стаж работы в сфере туризма не менее трех лет или высшее образование в сфере туризма.

Туроператор, предоставляющий услугу, связанную с перевозкой туристов должен за 8 и за 2 часа до запланированного отправления рейса проверить информацию о времени его отправления. В случае задержки рейса на более чем 4 часа, туроператор должен разместить информацию об этом на собственном веб-сайте, а также проинформировать по электронной почте в орган лицензирования - Минэкономразвития.

Туроператоры на собственном веб-сайте должны предоставлять информацию о турагентах, с которыми они работают - наименование физического или юридического лица, срок действия агентского договора, реквизиты лица, предоставившего гарантию банка или другого кредитного учреждения, а также информацию о действующих договорах на туристическое обслуживание, заключенные непосредственно туроператором или через турагентов с указанием страны временного пребывания

Несоблюдение любого из этих требований может повлечь за собой аннулирование лицензии туроператора.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Национального банка, украинские туристы потратили в странах Европейского союза 5,943 млрд долларов, что на 12,9% больше, чем год назад.

Напомним, туристы из Европы увеличили расходы в Украине в 2018 году на 17,9% до 540 млн долларов.