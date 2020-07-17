Трех руководителей Одесской таможни задержали на взятке

В Одесской области задержали трех руководителей постов Одесской таможни во время получения взяток. Сейчас решается вопрос относительно сообщения им о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Как сообщается, заместитель начальника одного из отделов таможенного оформления из в.в. начальника таможенного поста "Одесса" Одесской таможни ДМС, организовали незаконную схему. Благодаря ей чиновники получали от предпринимателей "вознаграждение", за беспрепятственный пропуск импортных грузов и ускорения таможенного оформления транспортом морского сообщения.

Госслужащих задержали во время получения взятки в 2100 долларов от одного из предприятий за беспрепятственное таможенное оформление контейнеров с грузом.

Вместе с тем на взятке в 1800 долларов задержали начальника таможенного поста "Кучурган" Одесской таможни, который устроил аналогичную схему за растаможку транспорта. Денежное вознаграждение он должен был получить за беспрепятственное таможенное оформление пяти транспортных средств.

Фото: задержание чиновников (gp.gov.ua)

Напомним, заместителя начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна задержали за получение взятки.

Кроме того, в Днепропетровской области на взятке задержали главу земельной комиссии одного из городских объединенных территориальных общин.

Также в Волынской области задержали мужчину, который за 200 тысяч долларов "продавал" должность министра в Кабмине.