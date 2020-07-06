Фото: задержание чиновника (npu.gov.ua)

Чиновник просил 70 тысяч гривен за выделение в аренду земельного участка

В Днепропетровской области на взятке задержали главу земельной комиссии одной из городских объединенных территориальных общин. Чиновник за 70 тысяч гривен обещал решить вопрос выделения в аренду земельного участка площадью 2,3 гектара.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Как отметили правоохранители, чиновник также является депутатом городского совета. Его задержали на получении первой части взятки в 44 тысячи гривен.

"В субботу, 4 июля, оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области Нацполиции совместно с Новомосковской местной прокуратурой задержали председателя комиссии по вопросам земельных отношений и земельного кадастра одной из городских объединенных территориальных общин", - сообщили в полиции.

Решается вопрос о сообщении чиновнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Ранее РБК-Украина писало, что в Волынской области задержали мужчину, который за 200 тысяч долларов "продавал" должность министра в Кабмине.

Также сообщалось, что подполковника Службы безопасности Украины задержали на вымогательстве 250 тысяч долларов взятки за сокрытие деталей смерти народного депутата.

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Автор: Игорь Литвиненко