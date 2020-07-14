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Замначальника военного лицея имени Богуна задержали на взятке

Киев, Вторник 14 июля 2020 14:43
Замначальника военного лицея имени Богуна задержали на взятке
Фото: задержание чиновника (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство

Заместителя начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна задержали на получении взятки. Чиновник требовал 5 тысяч долларов за поступление в учебное заведение.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Как сообщается, за указанную сумму заместитель начальника обещал жительнице Киева зачислить на обучение в лицей ее родственника. СБУ задержала чиновника в его служебном кабинете во время получения части взятки в размере 2,5 тысячи долларов.

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УКУ.

Фото: задержание чиновника (ssu.gov.ua)

Сейчас чиновник был помещен в гауптвахту Центрального управления Военной службы правопорядка. Решается вопрос о сообщении ему о подозрения и продолжаются следственные действия.

Напомним, в Днепропетровской области на взятке задержали главу земельной комиссии одного из городских объединенных территориальных общин.

Кроме того, в Волынской области задержали мужчину, который за 200 тысяч долларов "продавал" должность министра в Кабмине.

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