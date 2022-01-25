UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В трех регионах Казахстана отменяют антитеррористическую операцию

Автор: Валерия Полищук

С 26 января в трех регионах Казахстана прекращается действие режима антитеррористической операции. При этом также будет снижен уровень террористической опасности с "красного" на "оранжевый".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

"Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом информирует о прекращении с 00:00 часов 26 января 2022 года действия режима антитеррористической операции и критического "красного" уровня террористической опасности в Алматинской, Жамбылской областях и городе Алматы", - говорится в сообщении.

При этом сохраняется действие высокого "оранжевого" уровня террористической опасности в Нур-Султане и умеренного "желтого" уровня - в Западно-Казахстанской области.

С 00:00 26 января в городе Балхаше Карагандинской области и Северо-Казахстанской области отменяется умеренный "желтый" уровень террористической опасности.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января протесты резкого подорожания сжиженного газа. Впоследствии начались столкновения с силовиками. Правоохранители задержали в качестве подозреваемых 780 человек.

Отметим, ранее власти Казахстана сообщили о 225 погибших в ходе протестов и антитеррористической операции, в том числе 19 силовиках. При этом список жертв не опубликован.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан