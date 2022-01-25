В трех регионах Казахстана отменяют антитеррористическую операцию

С 26 января в трех регионах Казахстана прекращается действие режима антитеррористической операции. При этом также будет снижен уровень террористической опасности с "красного" на "оранжевый".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

"Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом информирует о прекращении с 00:00 часов 26 января 2022 года действия режима антитеррористической операции и критического "красного" уровня террористической опасности в Алматинской, Жамбылской областях и городе Алматы", - говорится в сообщении.

При этом сохраняется действие высокого "оранжевого" уровня террористической опасности в Нур-Султане и умеренного "желтого" уровня - в Западно-Казахстанской области.

С 00:00 26 января в городе Балхаше Карагандинской области и Северо-Казахстанской области отменяется умеренный "желтый" уровень террористической опасности.