У трьох регіонах Казахстану скасовують антитерористичну операцію

З 26 січня в трьох регіонах Казахстану припиняється дія режиму антитерористичної операції. При цьому також буде знижений рівень терористичної небезпеки з "червоного" на "помаранчевий".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду країни.

"Республіканський оперативний штаб по боротьбі з тероризмом інформує про припинення з 00:00 годин 26 січня 2022 року дії режиму антитерористичної операції і критичного "червоного" рівня терористичної небезпеки в Алматинській, Жамбильській областях та місті Алмати",- йдеться в повідомленні.

При цьому зберігається дія високого "помаранчевого" рівня терористичної небезпеки в Нур-Султані і помірного "жовтого" рівня - в Західно-Казахстанській області.

З 00:00 26 січня в місті Балхаші Карагандинської області і Північно-Казахстанської області скасовується помірний "жовтий" рівень терористичної небезпеки.