Трех протестующих задержали за нападение на авто милиции, - МВД Беларуси

Фото: МВД Беларуси (wikipedia)

В Министерстве внутренних дел сообщают, что в Минске в воскресенье, 30 августа, задержали трех участников акции протеста за нападение на служебный автомобиль милиции. В МВД заявили, что на автомобиль набросилась толпа людей и повредила его.

Об этом написала пресс-секретарь МВД Беларуси в своем Telegram-канале.

"Спецтранспорт и находившиеся в нем сотрудники обеспечивали охрану общественного порядка... с помощью подручных предметов злоумышленники разбили лобовое стекло, а также повредили боковые части машины. Сейчас три человека задержаны и доставлены в Ленинское РУВД столицы", - указано в сообщении.

По данным министерства, среди задержанных - тренер по футболу, 1986 года рождения; участник фанатского движения известного футбольного клуба, 1993 года рождения и ранее судимый гражданин 1978 года рождения.

В ведомстве заявляют, что все задержанные ранее неоднократно привлекались к административной ответственности.

"Все указанные - жители Минска. Один из задержанных находился в состоянии алкогольного опьянения", - отмечается в сообщении.

Так, по данному факту проводится проверка, устанавливаются иные причастные лица. Действиям задержанных будет дана правовая оценка.

Напомним, резиденцию президента Беларуси Александра Лукашенко в Минске охраняют военнослужащие на БТР с пулеметами.

Как писало РБК-Украина, участники акции протеста против действующей власти пришли к Дворцу Независимости, при этом дорогу к резиденции перекрыли силовики.

Подчеркнем, по белорусской столице передвигаются боевые машины пехоты.