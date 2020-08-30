Трьох учасників протесту затримали за напад на авто міліції, - МВС Білорусі

Фото: МВС Білорусі (wikipedia)

У Міністерстві внутрішніх справ повідомляють, що в Мінську в неділю, 30 серпня, затримали трьох учасників акції протесту за напад на службовий автомобіль міліції. У МВС заявили, що на автомобіль накинулася юрба людей і пошкодила його.

Про це написала прес-секретар МВС Білорусі у своєму Telegram-каналі.

"Спецтранспорт і співробітники, що знаходилися у ньому, забезпечували охорону громадського порядку... за допомогою підручних предметів зловмисники розбили лобове скло, а також пошкодили бічні частини машини. Зараз три людини затримані і доставлені до Ленінського РУВС столиці", - зазначено в повідомленні.

За даними міністерства, серед затриманих - тренер з футболу, 1986 року народження; учасник фанатського руху відомого футбольного клубу, 1993 року народження та раніше судимий громадянин 1978 року народження.

У відомстві заявляють, що всі затримані раніше неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності.

"Всі зазначені - жителі Мінська. Один із затриманих перебував у стані алкогольного сп'яніння", - наголошується у повідомленні.

Так, за даним фактом проводиться перевірка, встановлюються інші причетні особи. Діям затриманих буде дана правова оцінка.

Нагадаємо, резиденцію президента Білорусі Олександра Лукашенка в Мінську охороняють військовослужбовці на БТР з кулеметами.

Як писало РБК-Україна, учасники акції протесту проти чинної влади прийшли до Палацу Незалежності, при цьому дорогу до резиденції перекрили силовики.

Підкреслимо, білоруською столицею пересуваються бойові машини піхоти.