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В Минске протестующие пришли к резиденции Лукашенко

Минск, Воскресенье 30 августа 2020 17:11
В Минске протестующие пришли к резиденции Лукашенко
Фото: протестующие у администрации президента (t.me/mkbelarus)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Минске участники акции протеста против действующей власти пришли к Дворцу Независимости, который является резиденцией президента Александра Лукашенко. Дорогу к резиденции перекрыли силовики.

Об этом сообщает белорусское агентство TUT.by.

Протестующие вплотную подошли к заграждению силовиков и скандируют "Трибунал". Силовики подняли щиты, но пока не отгоняют демонстрантов.

Фото: участники акции протеста у резиденции Лукашенко

Напомним, сегодня в Минске снова проходит акция протеста из-за фальсификации президентских выборов. Протестующие требуют отставки действующего президента, назначения новых прозрачных выборов, а также наказания всех причастных к убийствам и пыткам участников предыдущих акций.

Перед началом акции протеста белорусские силовики стянули в центр Минска спецтехнику и подразделения ОМОНа.

Также РБК-Украина писало, что силовики начали задерживать участников акции протеста в Минске.

Кроме того, в Минске заметили военную технику, которая двигалась к центру города.

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