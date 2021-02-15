В трех областях Украины не прекращаются снегопады

По состоянию на вечер 14 февраля в трех областях не прекращаются обильные снегопады. В частности, в Волынской, Ровенской и Тернопольской.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Львовская область - продолжают действовать ограничения движения для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на автодорогах местного значения в пределах области.

Ранее сообщалось, что погода в Украине в течение следующей недели принесет сезон "трескучих морозов". Синоптики говорят, что будет не просто холодно, а очень холодно. Где будет ниже 20-ти градусов, и когда морозы ослабнут - читайте в материале РБК-Украина.

Недавно эксперты заявили, что такой зимы, которая сейчас в Киеве, не было последние 43 года.