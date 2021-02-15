В трех областях Украины не прекращаются снегопады

По состоянию на вечер 14 февраля в трех областях не прекращаются обильные снегопады. В частности, в Волынской, Ровенской и Тернопольской.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Волынская область - на автомобильной дороге Т-18-02 Маюничі-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Михайловка) и Т-03-62 Бубнов-Радович.
Ивано-Франковска область - на дороге Р-24 Татаров-Кам'каменец-Подольский (участок Коломыя - Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок Снятин - Городенка).
Львовская область - продолжают действовать ограничения движения для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на автодорогах местного значения в пределах области.
На дорогах продолжают действовать ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта.
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