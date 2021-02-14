В Украине начинается "сезон" трескучих морозов: где будет ниже 20-ти градусов

Погода в Украине в течение следующей недели принесет сезон "трескучих морозов". Синоптики говорят, что будет не просто холодно, а очень холодно. Где будет ниже -20-ти градусов, и когда морозы ослабнут - читайте в материале.

"15-го февраля, на Сретение, в Украине подрастет атмосферное давление, существенные осадки маловероятны. Разве что полетает периодически остаточный снежок" - пишет Диденко.

Синоптик прогнозирует также штормовые порывы ветра в западных областях.

Что касается температуры воздуха, то она будет держаться в пределах -7... -14 градусов ночью, и -5... -10 днем. А вот на Севере и северо-востоке ночью местами может быть -15... -22 градуса.

В южной части и на юго-западе температура повыше - ночью -3... -8 градусов, днем от -3 до +2.

В Киеве на Сретенье также будет антициклон. Без существенных осадков, но местами может быть небольшой снег. На дорогах и тротуарах гололедица. Ночью в столице -10... -13 градусов, днем в понедельник -7... -10 мороза.

"Ближайшая неделя обещает быть холодным и даже очень холодным.

Ослабление морозов вероятное из следующих выходных", - добавила Диденко.

Синоптики Украинского гидрометцентра также поделились прогнозом погоды на 15 февраля, показав на картах, где будет самая низкая температура воздуха. Они прогнозируют небольшой снег в западных областях и сильные морозы на северо-востоке.

Погода в Украине 15 февраля (скрин: meteo.gov.ua)