В трьох областях України не припиняються снігопади

Станом на вечір 14 лютого у трьох областях не припиняються рясні снігопади. Зокрема, у Волинській, Рівненській та Тернопільській.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Львівська область - продовжують діяти обмеження руху для великовагових і великогабаритних транспортних засобів на автодорогах місцевого значення в межах області.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні протягом наступного тижня принесе сезон "тріскучих морозів". Синоптики кажуть, що буде не просто холодно, а дуже холодно. Де буде нижче 20-ти градусів, і коли морози ослабнуть - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нещодавно експерти заявили, що такої зими, яка зараз у Києві, не було останні 43 роки.